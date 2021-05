¡Gracias Atalanta! Pinchazo contra Sassuolo corona a Inter en Italia

La suerte jugó en otra cancha y Atalanta, que no pudo pasar del empate en su visita a Sassuolo, le dio una mano definitiva al Inter de Milán, nuevo campeón de Italia.

Con Zapata titular y Muriel ingresando en la última media hora, el equipo de Gasperini se quedó pronto con diez y batalló pero no pudo pasar del 1-1, resultado que se celebró con furor en Milán.



A los 4 minutos ya alertaba Malinovskyi con un tiro libre que manoteaba el portero, tras la dura falta a Duván Zapata.

Pero Sassuolo era paciente y contaba un par de acercamientos antes de un momento crítico: a los 22 minutos salió demasiado lejos de su arco Gollini y derribó a Boga, último hombre con destino a gol, por lo que obviamente fue expulsado.



Pero sería resiliente Atalanta, primero con un zurdazo de Zapata al que llegó el portero y a los 31 se inventaba Gosens una de sus temibles incursiones al área, definiendo arriba, fuerte y veloz, para el 0-1 parcial.



Sassuolo, con un hombre más, inquietaba a Sportiello con Locatelli y tenía su intento a los 28, cuando 25 se lo perdía con un remate que pasó silbando junto al palo.



Una pena que se perdiera la celebración de Zapata, con su oportuno cabezazo a los 41, por un fuera de lugar previo de Djmisiti. Y doloroso también para Atalanta que la falta de Toloi en el área, apena arrancando el complemento, acaba con el gol de Berdi a los 50 minutos para el 1-1 parcial.



Le negaba el arquero Consigli el gol a Hateboer en una rápida salida por derecha a los 56 y el VAR hacía lo propio con la celebración del segundo gol de Sassuolo por fuera de lugar, cortesía del VAR.



A los 59 llegaba al juego Muriel y a los 74 fabricaba un penalti. Era un forcejeo que además motivaba la segunda amarilla para Barbosa y la expulsión, todo un poco exagerado y triste para el colombiano, quien a su turno cobraba muy débil desde los once pasos y luego no tomaba el rebote. Quería Malinovskyi sobe el cierre y en tiempo añadido intentaban todos y la sacaban de la raya los de verde... y no, no era el día para los de Gasperini...



Y en cambio sí era el resultado que necesitaba Inter de Milán para ser campeón anticipado del Calcio, pues con 69 unidades ya nadie logrará darle alcance, con 12 unidades en juego. La fiesta entonces fue en Milan y el sabor agridulce en Bérgamo, donde Zapata y Muriel no pudieron celebrar, aunque sí mantuvieron a su equipo en el segundo lugar de la Serie A.