Cuadrado se queda sin otro ‘panita’: Juventus pierde una figura

El mercado de pases sigue su curso en el fútbol europeo. Los equipos buscan renovar sus filas y vender para conseguir ingresos. Este es el caso de la Juventus, equipo que recientemente confirmó la salida de un referente del medio campo.



El centrocampista Sami Khedira, campeón del mundo con Alemania en 2014, regresará diez años después a la Bundesliga, tras su paso por el Real Madrid y la Juve, y seguirá su carrera en el Hertha Berlín, al que quiere dirigir al "éxito", según anunció este lunes el club en un comunicado.



“El Hertha ha hecho todo lo posible para ayudarme y me ha dado la oportunidad de volver a la Bundesliga. Estoy agradecido. No puedo esperar el momento de estar en el campo. Me siento muy bien físicamente y con la experiencia que tengo me gustaría ayudar al equipo y llevarlo a un mayor éxito deportivo”, expresó Khedira.



“Es un líder reconocido mundialmente”, destacó Carsten Schmidt, director ejecutivo del club alemán, que no ha especificado en la nota de prensa el tiempo de duración del contrato del futbolista, de 33 años y que lucirá el número 28 en su nuevo equipo.



Justamente allí coincidirá con su excompañero en la selección alemana Arne Friedrich, hoy director deportivo del Hertha y que resaltó las “cualidades de liderazgo” de Khedira.



Por su parte, los de Turín destacaron en redes sociales la entrega y profesionalismo del jugador. “¡Gracias por todo y buena suerte, @SamiKhedira!”, escribió el club en Twitter junto a imágenes y videos.