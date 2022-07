Negocio perfecto para el Inter de Milán: Lukaku, para un buen rato

El fichaje de Romelu Lukaku por el Chelsea, se dio la temporada pasada. Su primer paso por los londinenses no fue el mejor. Fue necesario rotar por varios clubes, hasta llegar al Inter de Milán, donde se destacó y fue importante para el título de Serie A. Esto, hizo que los blues pusieran su atención en él.

Pese a esto, la temporada anterior fue una decepción con él. Poca acción tuvo con Chelsea y no logró demostrar todo su talento. Las diferencias con Tuchel y sus declaraciones, con el deseo de volver a Italia, marcaron su destino.



Luego de una temporada, Inter lo repatrió, en calidad de préstamo, con un precio cercano a los 9 millones de euros, de acuerdo a información del diario As. Ahora, los italianos quieren que ese préstamo se extienda, para tenerlo durante una temporada más, según lo que informó The Sun.



El belga tiene contrato hasta el 2026, pero una vez se extienda el préstamo, hasta el 2024, Inter podría ofrecer una cantidad mucho menor a la que recibió, en su momento, por la venta de Lukaku.