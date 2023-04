Roma y Milan se guardaron todo en el final, pero no pasaron del empate

Roma y Milan empataron este sábado en el estadio Olímpico en un final de partido en donde llegaron los goles de ambos equipos. Para Milán anotó Alexis Saelemaekers mientras que para Roma lo hizo Tammy Abraham.



En el primer tiempo ni Roma ni Milan pudieron abrir la cuenta. La primera ocasión llegó en el 25 y fue para la visita. Allí, Rafael Leao abrió hacia la banda de Davide Calabria que centró la pelota, pero nadie pudo conectar el balón.



Para el 33, llegó el local con Lorenzo Pellegrini que recibió un centro de Leonardo Spinazzola, pero su disparo pegó en la defensa milanista.

Sobre el 44’, Milan tendría la última de esta parte con Calabria que desde el borde del área intentó un remate con potencia, pero este se iría por un costado del arco de la Roma.



En la segunda parte, las acciones se empezarían a ver en el minuto 56. Allí, lo Giallorossi tendrían una contra letal tras un error de Milan. Pellegrini le pasó la pelota a Stephan El Sharaawy, pero el atacante no controló la pelota y le dio tiempo a Mike Maignan para agarrar la esférica.



Tras esta opción, el partido tuvo un ritmo lento debido a las constantes faltas y algunas lesiones que sufrieron los equipos.



No obstante, en el 93’, Roma pondría el primero del juego con Abraham que recibió de Zeki Celik y mandó un bombazo dentro del área que se fue al fondo de la red.



Pero Milan no se quedó atrás y en el 96’, Leao centró un balón fenomenal hacia Alexis Saelemaekers que de derecha la mandó a guardar al fondo de la red y decretó el empate final.



Con el empate, Milán es cuarto con 57 puntos al igual que la Roma, pero los Rossoneros continúan adelante por los goles a favor.