¿Revolcón en la Juventus? Los jugadores que saldrían este verano

Tras conocerse el triunfo del Inter como nuevo campeón de Italia, quedó atrás la hegemonía de casi una década por parte de la Juventus en la Serie A. Los resultados esta temporada no han sido los mejores, sumándole la decepcionante campaña que tuvo en la Champions League. Además, no tiene aún asegurado su cupo a la competición europea para la próxima temporada.



Andrea Pirlo se juega su futuro en el club, pues de no lograr Champions, dejaría el club. Por lo pronto, el objetivo del club será buscar la Copa Italia ante Atalanta.



Pero la planificación para la siguiente temporada está en marcha. Juventus es consciente de las inversiones que debe hacer para volver a la elite del fútbol y conquistar finalmente su objetivo principal, la Champions. En total, son seis los jugadores que tendrían lista su salida, dependiendo de lo que ocurra, para poder hacer caja y darle aire a una plantilla que está en recambio.



Arhut Melo, Federico Bernardeschi, Alex Sandro, Wojciech Szczesny y Aaron Ramsey tendría su continuidad en veremos, además se sumaría Paulo Dybala, quien entraría en el negocio por Álvaro Morata, en un trueque o venta directa.



A ellos se les podría sumar Adrien Rabiot y el mismo Cristiano Ronaldo, quien no ha podido lograr el objetivo por el que lo trajeron, la Champions. El cuadro de Pirlo jugará este fin de semana ante el Milan.