¿Se pusieron de acuerdo? Milan y Juve sufren en fecha de batacazos

El Milan inició el torneo en Italia de una manera por lo alto. Fue líder por varias fechas, y la perdió con el Napoli que ya se encamina para ser el campeón de la Serie A escapándose cada vez más en la tabla de posiciones y en la cima. Los milaneses intentaron entonces tomar la segunda plaza, pero desde que regresaron a la actividad tras el Mundial de Qatar 2022, solo han podido sacar un partido adelante contra Salernitana. Quedaron eliminados de la Coppa Italia contra el Torino y ahora, cosechan tres juegos goleados ante el Inter en Supercopa (0-3), la Lazio (4-0) y ahora Sassuolo (2-5). Semanas para el olvido que complican a Stefano Piolli.



Con goles de Olivier Giroud y Divock Origi, Milan apenas pudo descontar y decorar una derrota que ya estaba más que hecha. Sassuolo fue más y amaneció Italia con el primer batacazo el domingo 29 de enero. Grégoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Laurienté y Matheus Henrique fueron los anotadores de la visita que sigue aumentando la crisis de los milaneses y de Stefano Piolli que no saben qué es ganar desde el 4 de enero.



Inter el sábado 28 de enero aprovechó que jugaba primero que el Milan y que la Juventus para quedarse parcialmente, a la espera de lo que haga la Lazio y la Roma con el segundo puesto de la tabla, uno que le correspondía a los 'Rossoneri' hace algunas fechas. Aunque, sufrieron para vencer al Cremonese y tuvieron que remontarlo con doblete de Lautaro Martínez ante el club de Cremona que es el único equipo que no sabe qué es ganar en el certamen.

Pero, el Milan con Devis Vásquez como suplente ante Sassuolo no fue el único colombiano que lo sufrió en esta fecha. Massimiliano Allegri descartó a Juan Guillermo Cuadrado para recibir al Monza después de unos minutos que jugó contra el Atalanta. Una lesión lo sigue preocupando. Tras perder 15 unidades por el Caso Plusvalías, la Juventus no logra procesar lo sucedido, y en la semana, contrario a ganar puntos para buscar competencias europeas, igualó contra la 'Dea', y cayó increíblemente contra el Monza.



Silvio Berlusconi, presidente del Monza se las trae contra la Juventus, pues en la primera ronda los vencieron por la mínima diferencia en un partido que terminó caliente con expulsión de Ángel Di María y ahora, con goles de Patrick Ciurria y Dany Mota, aseguraron una importante victoria para seguir escalando posiciones, y de hecho, superando a los de Turín en la tabla. Un calvario que sufren los equipos grandes de Italia como el Milan y la Juve en el mes de enero. Falta ver qué pasará con Lazio vs Fiorentina que ya ganan los romanos y también el encuentro de la tarde entre Napoli vs Roma.