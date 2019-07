El tormento de Icardi en Inter: la millonada que piden para dejarlo ir

Mauro Icardi sigue en vilo con su futuro y, hasta el momento, lo único seguro es que saldría de Inter. El argentino, por su parte, no hizo parte de la gira del club y se quedó en Milán para entrenar. Además, Inter no lo quiere dejar ir tan fácil y no recibirá menos de 65 millones de euros.



Napoli se habría bajado de la puja por el argentino y, así las cosas, iría directamente a Juventus para la próxima temporada.

En Italia se menciona que el club de Turín ya presentó una oferta a Inter por Icardi, pero fue de 40 millones de euros, suma que no satisface a los de Milán.



La cláusula de su contrato, además, es de 100 millones de euros e Inter estaría aceptando su salida por más de 65 millones. Juventus, principal candidato, estaría preparando una nueva oferta por el argentino.