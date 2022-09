Paulo Dybala desveló las dificultades en la Juve: cosas no iban bien

Una despedida de Paulo Dybala que ni él mismo se esperaba. No quería salir de la Juventus, pero en sus largas por renovar, llegó el momento de abandonar las filas del club de Turín y buscar nuevos aires. La Serie A lo quiso con dos clubes, Inter de Milan, clásico rival de los turineses, y la Roma que finalmente, se quedó con los servicios de Dybala.

Paulo Dybala necesita recuperar su mejor nivel, ese que demostró por muchos años en la Juventus. Y es que, sin duda alguna, quiere quedarse con un puesto en la Selección Argentina para el Mundial que se avecina. Ahora entrena en la fecha FIFA con la albiceleste y espera ser una carta fundamental para Lionel Scaloni. En entrevista con ESPN, contó cómo ha percibido ese cambio de aires, pero no de liga.



En la última fecha antes del parón de selecciones nacionales, no pudo estar en la cancha recuperándose de una fatiga muscular y señaló no estar al 100% para estar en el partido. Sobre el paso de la Juventus a la Roma comentó, “en Roma estoy de vuelta como protagonista. Los últimos años en la Juve no han sido fáciles, cambiar el aire me ha hecho bien. Mourinho me llamó y en pocos minutos me decidí. Él, así como el director deportivo, me hablaron del proyecto y de las ganas de seguir ganando como lo hicieron el año pasado. Ser protagonista en un equipo así me ayudó mucho”.



Además, desveló los detalles de esa gran bienvenida en la capital italiana. Con una multitud de seguidores, Paulo Dybala fue recibido de la mejor manera posible, “¿la bienvenida de los aficionados? Fue inusual. Cuando entras al estadio estás con tus compañeros, allí estaba yo solo. Nunca me había pasado. El aficionado de la Roma es similar al argentino en términos de pasión. Diferente al entorno de la Juve, más parecido al argentino. Están re locos. Tienen una hermosa locura, siento este afecto. Para ellos la Roma es lo primero, antes que la familia. Viven el fútbol como nosotros”.