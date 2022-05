Juan Guillermo Cuadrado se queda sin su ‘joya’ en la Juventus

Tras la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus poniendo su regreso al Manchester United, la Juventus quedó en las manos de Paulo Dybala. La ‘joya’ superó una que otra lesión y se convirtió en fundamental para Massimiliano Allegri. El argentino dejó de estar en la sombra del portugués y empezó a tener mayor protagonismo, hasta con la cintilla de capitán cuando Giorgio Chiellini no era de la partida.

El liderazgo de Paulo Dybala fue importante en la Juventus, hasta que llegó Dusan Vlahovic. El serbio arribó a la Juventus tras una gran temporada en la Fiorentina, y empezó a perder protagonismo Dybala estando nuevamente bajo la sombra de otro ‘7’ en su espalda.

Con Paulo Dybala y Dusan Vlahovic en el ataque, la Juventus tuvo buenas apariciones. El argentino continuó teniendo ese remate que lo distingue y ese juego colectivo que lo diferencia en la Serie A. Lo que empezó como un rumor se confirmó. Dybala no continuará en el equipo de Turín.

Había incertidumbre con la renovación de la ‘joya’ en la Juventus, pero Maurizio Arrivabene, CEO de la institución explicó por qué no renovaron al argentino, ‘la llegada de Vlahovic ha cambiado los planes del equipo y Dybala ya no es el centro del proyecto, por lo que no se le ha renovado el contrato’.

Aunque el CEO de la Juventus tiró la información, Paulo Dybala se despidió oficialmente del club, ‘es difícil encontrar las palabras adecuadas para saludarte, son muchos años y muchas emociones de por medio, todo junto… Pensé que estaríamos juntos aún más años pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que la Juve me ha hecho vivir, cada partido, cada gol’.

También escribió, ‘contigo crecí, aprendí, viví y soñé. Han sido 7 años de magia, 12 trofeos y 115 goles que nadie nos quitará. Nunca. Gracias por apoyarme en momentos difíciles, pero mañana será mi último partido con esta camiseta, es difícil de imaginar, pero será nuestro último adiós. No será fácil, pero entraré al campo con una sonrisa y la frente en alto, sabiendo que lo he dado todo por la Juventus’.

Sin nada oficial todavía, la prensa italiana pone a Paulo Dybala en el radar del acérrimo rival de la Juventus: el Inter de Milan.