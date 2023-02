Ojo jugadores: lo que pagaría Dybala por trama financiera de Juventus

Lo que ocurre con el escándalo financiero que tiene a Juventus contra las cuerdas es, al final, un mensaje para los clubes que se saltan las normas y para los jugadores a quienes arrastran a acuerdos que muchas veces no entienden pero por los cuales terminan recibiendo duros castigos.

Es lo que está viviendo Paulo Dybala, hoy jugador de Roma, quien se expone a un mes de inhabilitación para jugar por cuenta de un posible acuerdo que hizo con Juventus cuando pertenecía a esa plantilla por más de tres millones de euros, situación que la Fiscalía investiga en el marco de la ‘Investigación Prisma’, relacionada con las maniobras salariales del club en el 2020.



El campeón mundial fue interrogado en las últimas horas durante una hora y media, en un intento por aclarar bajo qué concepto le pagó Juventus dicha cantidad. Y lo que se está revelando es preocupante pues claramente compromete al club y al jugador en una posible infracción a las normas.



El asunto es así: el artículo 31 del Código de Justicia Deportiva prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas, pero también prohíbe a los jugadores pactar esos cobros. En 2020, en medio de la crisis por la pandemia, Juventus habría acordado con varios jugadores, según el diario La República, la renuncia a cuatro meses de su sueldo.



Sin embargo, la Fiscalía encontró que no hubo tal renuncia sino un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado ilegal, que al final ayudó a Juventus a cumplir su presupuesto. En el caso puntual de Juventus, los abogados del club habrían alegado que el jugador solicitó una indemnización por la no renovación de su contrato, un pago que se incluyó como "responsabilidad precontractual", el cual habría sido una manera más de saltarse las normas y pagar los salarios atrasados.



Al final, el jugador, que pensó que estaba ayudando al club en un momento difícil, terminaría pagando por las estrategias legales que hoy tienen a Juventus pagando, deportiva y económicamente, el supuesto maquillaje de sus cuentas y la violación de varias normas en Italia.



Mensaje para los jugadores: no hay que ser tan crédulos, hay que asesorarse bien, no ceder a todo lo que el empleador proponga por más lucrativo que parezca y saber que el desconocimiento de las normas no los exculpa.