Paulo Dybala ya tiene nuevo equipo: lo que hace el amor familiar

Momento cumbre en el mercado de fichajes europeo. Paulo Dybala se despidió de la Juventus después de siete años en la Vecchia Signora. Llenos de gloria al lado de Cristiano Ronaldo, y mejores momentos una vez salió el luso de las filas del cuadro de Turín.

Con mucha tristeza, Paulo Dybala se despidió de su club al no llegar a un acuerdo para su renovación. Su futuro estaba vinculado en varios clubes, entre ofertas de LaLiga en el Barcelona, y Atlético de Madrid, se decidió por su liga habitual, la Serie A. Los primeros pinitos en el fútbol europeo de Paulo Dybala fueron en el Palermo, y de ahí saltó a la Juventus. La Roma y el Inter de Milan estaban expectantes, y finalmente Dybala jugará en el equipo de Milán.

De acuerdo con información de La Gazzetta dello Sport, es cuestión de días para que Paulo Dybala firme con e Inter de Milan, y gran parte de su arribo al conjunto dirigido por Simone Inzaghi es por su madre, Alicia. Según el portal, ‘la madre del jugador, Alicia, fue decisiva en la elección del argentino’.

Esto de su elección, basada en su familia, recuerda unos testimonios en El Gráfico en 2016, ‘cuando entro a la cancha le pido fuerzas a mi viejo. Y si me toca hacer un gol, se lo agradezco porque seguro desde arriba me debe estar ayudando muchísimo. En mi vida, mi familia es todo. Si no fuera por ellos, no estaría acá… mi vieja, que la llevo a todos lados, y mis hermanos, que están siempre conmigo’. Además, mantuvo que todo lo hace por su mamá, Alicia.