Paulo Dybala se fue contra la Juventus: deuda de su etapa en el club

El argentino Paulo Dybala, actual jugador del Roma, aseguró en una declaración ante la Guardia de Finanzas italiana en el marco de la conocida como 'Investigación Prisma' sobre el Juventus Turín, su exequipo, que éste todavía le debe cerca de tres millones de euros.



"No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la 'Juve' todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones netos", dijo el argentino en la declaración el pasado 21 de febrero, informaron los medios italianos este viernes.



Todo la investigación sobre el conjunto turinés relacionada con las maniobras salariales parte del ejercicio económico de 2020, cuando por la situación socioeconómica generada por la pandemia de COVID-19 el Juventus llegó a un acuerdo -marzo de 2020- con determinados jugadores en el que renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia.



Sin embargo, meses después, la Fiscalía empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una renuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un pacto privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto del Juventus.



"Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato (Juventus), los salarios atrasados ????se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos, pero si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato", añadió Dybala en su declaración.



"Sé que en abril de 2023 el Juventus tiene la ultima oportunidad de pagar esos 3 millones mas o menos. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito aunque espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda evitando problemas para mí y la Juventus", aclaró la 'Joya'.



Un caso similar al también conocido como 'Carta secreta' del portugués Cristiano Ronaldo, en el que la 'Juve' ocultó un documento en su día que puso de manifiesto el acuerdo privado del club turinés con la estrella lusa y que confirmó la trama de maniobras salariales.



Las diferencias del caso de Dybala con el caso de Ronaldo residen en el montante acordado -casi veinte millones de euros era el acuerdo del astro luso- y la firma del pacto, ya que Dybala, a diferencia de Ronaldo, si rubricó el acuerdo.



El argentino podría ser sancionado con hasta un mes fuera de los terrenos de juego, ya que el artículo 31 del Código de Justicia Deportiva italiano prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas (como es el caso de Dybala o Cristiano), pero también prohíbe a los jugadores pactar su cobro, que en caso de recibir acarrearían una inhabilitación no inferior a un mes.



EFE