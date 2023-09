Pogba sigue su calvario en Juventus: ¿Cuántos días acumuló lesionado?

Durante el año pasado, Paul Pogba dejaba el Manchester United y ponía rumbo a Juventus, club donde demostró su mejor momento como futbolista y donde se ganó los elogios de todo el mundo.



Pogba quería reencontrarse con su mejor fútbol, pero su regreso a la Vecchia Signora ha resultado hasta ahora en una desilusión a causa de sus lesiones.



Y es que durante el pasado domingo, en el duelo entre Juventus y Empoli, Pogba debió ser sustituido en el minuto 62 por unas molestias en la espalda y se esperan resultados médicos en los próximos días.

No obstante, con esta nueva lesión, Pogba, desde su regreso, se ha perdido un total de 53 partidos, es decir casi 400 días lesionado, por lesiones en el menisco, muslo, pelvis y aductores.



Ahora se pensaba que iba a llegar en un buen estado ya que se preparó todo el verano, pero parece que no es el caso ya que en el debut de Juventus no jugó un solo minuto, en el segundo juego disputó 24 minutos y ahora en esta tercera fecha no pudo terminar el juego por lesión.



Vale señalar que desde que Pogba ganó el Mundial de Rusia en 2018 ha tenido una sucesión de lesiones y ya acumula 17 dolencias en este corto periodo de tiempo.