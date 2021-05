Show de Muriel en plácido triunfo de Atalanta contra descendido Parma

Atalanta cumplió todos los pronósticos y Luis Muriel también, con su doblete y un poderío absoluto para superar sin problemas por 2-5 al descendido Parma en Serie A.

Pronto asumió Atalanta la autoridad en el juego y a los 12 minutos lo hizo ver en el marcador: una gran asistencia de Ilicic encontró a Malinvoskyi en posición ideal para el zurdazo rastrero que supuso el 1-0.



Y a los 31 debió ser gol el tremendo intento de Atalanta, con taco de Ilicic en el área y un furioso remate de Zapata que rebeldemente se estrelló en el palo y al final de la primera etapa también el colombiano se animaba, pero le faltaba efecto a su zurdazo.



Tras el descanso el cambio clásico: Luis Muriel por Zapata, quien se fue molesto por no haber podido mejorar su marca de 18 goles en la temporada.



Y llegó el atlanticense y en el primer acelerón dio la asistencia para que Pessina marcara el 0-2, a los 52 minutos. Y el rival era inferior y cómo no aprovechar para marcar en Serie A: asistencia de Pasalic y Muriel definía con frialdad, ajustado al palo para el 03 parcial. Alegría que duró poco pues vino el descuento inmediato de Brunetta y dejó la cuenta 1-3.



No quería el colombiano que se acabara la emoción así que a los 85 de nuevo apareció, acompañando la jugada para celebrar otra vez, ahora el 1-4.



Un pestañeo fue el descuento de Sohm a los 88 pero de nuevo apareció Muriel, otra vez solidario con sus compañeros en la salida y despejando el camino para Miranchuk, quien dejó la cuenta final 2-5.



Atalanta es segundo, por ahora, en la clasificación de la Serie A y deja claro su mensaje: puede que Inter de Milán haya sido intratable, pero ojo que en el próxima temporada el objetivo no es solo el cupo a Champions: hay goles y poder colombiano para aspirar también al título.