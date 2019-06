Oficial: el legendario Paolo Maldini es el nuevo entrenador del Milan

Tras la salida de Gennaro Gattuso luego de dos años con el AC Milan, los directivos del club italiano confirmaron la llegada de otra leyenda del equipo, Paolo Maldini. Además, también se anunció la llegada de Boban Zvonimir como director deportivo.

Paolo Maldini, exjugador italiano y campeón del mundo y de la Champions League, tomará las riendas del AC Milan la próxima temporada. El club milanés anunció que el ahora director técnico dejará de ser el Director de Desarrollo y Estrategia Deportiva y asumirá como la cabeza del equipo.



Por otro lado, los directivos del Milan aseguran que: "la primera y más urgente tarea de Maldini será gestionar el plan de desarrollo de toda el Área Deportiva, incluidas las prioridades actuales que representan el mercado de fichajes, los planes de los equipos del Club antes de los campamentos de verano y los partidos de pretemporada".



" Paolo encarna la calidad y los valores que son los componentes básicos de nuestro Club. Me complace tenerlo a la cabeza de nuestra Área Deportiva. Con él, podremos construir un Club moderno. , formado por profesionales de la más alta calidad. Será un viaje que realizaremos juntos para lograr un proyecto desafiante y convincente, que requerirá una gran energía y dedicación. Confío en que Paolo podrá proyectar su experiencia, su visión y su liderazgo. Paolo es una parte integral del AC Milan y conoce el camino hacia el éxito. Será un punto de referencia importante para todos ", aseguró el club en el comunicado oficial.



Con esto, Paolo Maldini empezará su camino como director técnico, y cabe resaltar que la tarea no será fácil, debido a que el Milan no viene teniendo sus mejores años en lo deportivo.