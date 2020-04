La Serie A sería la próxima liga europea cancelada por coronavirus

Holanda y Francia fueron las primeras ligas europeas que decidieron dar por finalizada su temporada, pues el coronavirus ha impedido la reanudación del fútbol y los espectáculos masivos se demorarán un largo tiempo en normalizarse.



Así, parece que la siguiente liga que seguiría los mismos pasos es la Serie A, ya que Italia es uno de los países más golpeados por el covid-19 en el Viejo Continente. Y, según las palabras de Vincenzo Spadafora, ministro de Políticas para Juventud y Deporte italiano, los equipos deben prepararse para una posible cancelación de la actual campaña.



El ministro dijo que si fuera presidente de un club, empezaría a “a pensar en la próxima temporada”.



“Entre este miércoles y mañana (jueves) seguirán los contactos entre el comité técnico-científico y la Federación de Fútbol italiana (FIGC), que anteriormente presentó un protocolo sobre los entrenamientos considerado insuficiente. Pero reanudar los entrenamientos no significa reanudar el campeonato”, dijo Spadafora a la televisión italiana ‘La 7’.



“Si no queremos tener dudas, es suficiente seguir la línea de Francia y Holanda, que han abandonado”, agregó.



Aunque el gobierno italiano decidió que los atletas que practiquen deportes individuales podrán entrenar a partir del 4 de mayo, al fútbol le pusieron fechas hasta el 18 de mayo para que los clubes reanuden los entrenamientos. Esta decisión no le gustó a varios dirigentes de la Serie A.



“Yo honestamente veo el camino para reanudar la competición cada vez más pequeño. En calidad de ministro del Deporte sería un loco si discriminara el fútbol, que trae dinero a todo el sistema deportivo, pero si no se puede reanudar la competición en condiciones de seguridad, estaremos obligados a parar. Es absurdo que tres o cuatro presidentes no lo entiendan”, aseguró.