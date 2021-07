No termina angustia de Eriksen: Serie A prohibiría su regreso al Inter

Cristian Eriksen está bien, su recuperación transcurre sin contratiempos, el desfibrilador que le fue implantado en el corazón para evitar sucesos como el infarto que sufrió en plena cancha, durante la pasada Eurocopa, no presenta novedades y poco a poco el danés ha ido retomando su vida normal. Hasta ahora.

Este jueves se hizo oficial un reparo que tendría la Serie A para su regreso a la competencia con el Inter de Milán, equipo con el que tiene contrato hasta 2022.



Francesco Braconaro, miembro del comité científico técnico de la Federación italiana, explicó la situación en diálogo con Radio KissKiss: "No podemos aprobar plenamente que juegue en Italia. Si a este jugador le quitan el desfibrilador y un especialista demuestra que está bien, podrá jugar en el Inter", advirtió.



Se refiere el experto a una normativa del campeonato italiano que no permite jugar con dispositivos de ese tipo, pues la indicación del sistema de salud es que un codazo o un choque con otro jugador podrían causar la rotura del aparato y eso generaría un riesgo inminente para la vida del deportista.



Pro ahora no se ha confirmado que Eriksen deba usar el desfibrilador de manera permanente, por lo cual habría una opción en la Serie A. Pero si lo necesitara de ahora en adelante, esta norma de Italia no es común a toda Europa, por lo cual otras ligas podrían abrirle sus puertas para el regreso.



Así ocurre por ejemplo con Daley Blind, ex compañero del danés en el Ajax, quien actúa en ese equipo en la actualidad y además en internacional con la selección de Países Bajos.