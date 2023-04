Salernitana le amargó la fiesta a Napoli: aplazó su consagración

Napoli no pudo este domingo con Salernitana y aplazó su consagración en la Serie A, título que no obtiene desde hace 33 años. El cuadro celeste empató 1-1 con su rival en el estadio Diego Armando Maradona.



Los dirigidos por Luciano Spalletti no pudieron abrir la cuenta en el primer tiempo por lo que los gritos de gol se fueron al segundo.



En el 61’, Mathias Olivera puso a festejar a la hinchada napolitana en un tiro de esquina en donde el jugador uruguayo la mandó a guardar tras un gran remate de cabeza.

No obstante, cuando todo parecía favorable a Napoli para lograr el título, Salernitana de la mano de Boulaye Dia arruinó la fiesta de los del sur de Italia.



Y es que el jugador granate se sacó a un jugador de Napoli y luego sacó un zurdazo a la escuadra para decretar el empate con sabor amargo para el local.



Con esto mencionado, los napolitanos tendrán otra oportunidad de cerrar el título la próxima fecha ante Udinese, pero esta vez se podría consagrar fuera de casa.