Napoli golea sin despeinarse y con Ospina titular: ¡de nuevo líder!

Napoli tuvo uno de esos días plácidos, casi de un entrenamiento con público, en la goleada 3-0 contra Bologna, gracias a la cual ha vuelto a la punta de la tabla de posiciones de la Serie A.

Un partido sin amenazas, con intervención del VAR y dos penaltis que resolvieron una superioridad que fue innegable.



Para el primer tanto la recuperación era de Lozano, pero no era el que mejor ubicado estaba y por eso se fue abriendo la pelota hasta llegar a Fabián Ruiz, quien soltó un espectacular remate, imposible para el portero, que puso a ganar a los suyos desde los 17 minutos... era nada menos que el gol del regreso al liderato de la Serie A.



Ospina no tenía mayores novedades a esa altura, salvo algún golpe que sufrió sobre la media hora al saltar para cortar un centro. El que sí se metía en líos era Medel, quien le metía la mano a la pelota en el área para impedir la llegada a Osimhen, lo pillaba el VAR y lo cambiaba por gol Insigne, lo que enviaba a Napoli al descanso con un 2-0 tranquilo, sin complicaciones.



Y para el complemento no iba a mejorar Bologna y tampoco lo iba a perdonar Napoli: otra vez concedía un penalti a los 60, otra el VAR y sí, de nuevo Insigne, certificaban el 3-0 que bajó la persiana del partido.



Pudo ser el cuarto un bello remate de media distancia de Zambo Anguissa, el gran remate de Mertens y el cabezazo de Osimhen y se acordarían de Ospina los tímidos hombres del Bologna a los 85 minutos, con un remate a la esquina, a la que supo llegar el colombiano.



El pitazo fue un alivio para todos y ahora Napoli ha vuelto a la punta de la tabla, con los mismos puntos de Milan (pero mejor diferencia de gol. Fue, al final, otro día en la oficina...