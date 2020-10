Pésimas noticias para Ospina: dura penalización que recibió Napoli 

El Juez Deportivo de la Serie A italiana ha infligido este miércoles una derrota por 3-0 administrativo y un punto de penalización al Napoli por no acudir, el pasado 4 de octubre, al partido contra Juventus correspondiente a la tercera jornada de la Serie A.



"El Juez Deportivo ordena aplicarle al Napoli las sanciones previstas por el artículo 53 NOIF (Normas organizativas internas de la FIGC) por la no disputa del partido Juventus-Napoli, en particular derrota por 3-0 y un punto de penalización para la temporada 2020-2021", se lee en el comunicado oficial de la Serie A.

Asimismo, el Juez Deportivo consideró inaceptable el recurso del club, que consideraba que no viajó a Turín por "causas de fuerza mayor", pues fue la Hacienda Sanitaria Local (ASL) quien le ordenó quedarse en aislamiento preventivo tras registrarse tres casos de contagio en el club.



De hecho, el equipo del técnico Gennaro Gattuso registró en los días previos a la cita con Juventus el positivo por coronavirus del polaco Piotr Zielinski y el macedonio Elijf Elmas, además de un miembro del personal del club.



Sin embargo, el protocolo sanitario aprobado por la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) y por los clubes de la Serie A prevé que, en caso de jugadores positivos en un equipo, los elementos negativos puedan seguir entrenando y compitiendo.



Napoli, que había ganado sus dos partidos disputados en la nueva temporada, suma ahora cinco puntos en tres jornadas y bajó a la octava posición liguera, a cuatro del Atalanta y del Milan, que comparten el liderato.