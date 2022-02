No quiere ni pensarlo: 'espero que el momento del retiro esté lejos'

David Ospina ha tenido semanas difíciles, pero a estas alturas de su carrera sabe que todo es parte del paquete, que al final, irremediablemente, todo pasa.

Habla de su futuro sin hablar y celebra lo inmediato, sin mirar mucho más allá: "¿es el partido número 100 en Europa sin encajar un gol? No lo sabía, es un buen dato para mi aventura europea. Sigo trabajando queremos trabajar duro en cada entrenamiento y cada partido, siempre quiero dar lo mejor de mí porque el fútbol me lo ha dado todo".



Ok, pero ¿y la renovación? "¿El contrato? Hoy solo pienso en jugar cuando tengo la oportunidad, entonces vamos a ver qué pasa. Lo importante es hacer las cosas bien y ganar partidos. Hablaremos de eso más adelante", dijo en calcionapoli24.it.



No siente la presión del rival más joven en el club: "El míster confía tanto en mí como en Meret, Alex es joven y tiene mucha calidad", dijo.



Y sobre la enfermedad que le impidió atajar con la Selección Colombia en el partido en Córdoba contra Argentina (derrota 1-0), solo mencionó: " Cuando regresé de la Selección me preguntaron cómo estaba después del problema del estómago, había bajado unos kilos pero les dije que estaba listo para jugar".



Finalmente, la pregunta que a sus 33 años ya no puede evitar: "Mi familia siempre ha estado a mi lado, espero que el momento del retiro aún esté lejos".