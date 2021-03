Nápoles cumple y gana contra Bolonia, en noche de dudas de Ospina

Nápoles hizo exactamente lo que se esperaba: ganó en casa, sumó tres puntos para no descolgarse de los puestos europeos de los que todavía está a dos puntos y no pasó muchos trabajos contra el Bolonia, número 12 de la tabla.



La noticia para Colombia es que David Ospina volvió a ser titular después de su última lesión, lo que significa que no ha perdido confianza con el técnico Gattuso. Lo que sí hay que reconocer es que no fue precisamente su mejor partido y que más de una vez sus compañeros le ayudaron a corregir los errores.



A los 7 minutos ya celebraba Insigne, una pelota que salió de Fabián Ruiz, pase a Zielinski y hermoso taco atrás para que el goleador no perdonara. Y era, otra vez, lo que se esperaba del dueño de casa.



A los 19 se salvó Ospina cuando alcanzaba a arañar el remate de Olsen y se estrellaba la pelota en el palo.



A los 24 respondía Insigne y perdonaba el segundo, pero también hay que decir que luego era Nápoles el que se salvaba gracias a su portero: Ospina, de puro reflejo, rechazaba el violento remate de Olsen que pintaba para ser el empate.



Eso sí, pasó un susto terrible al inicio del segundo tiempo, cuando intentó sacar la pelota y la estrelló en el cuerpo del rival, lo que aprovechó Palacio para anotar, solo que el árbitro decidió invalidar la jugada por supuesta falta al portero que nunca estuvo clara.



Y fue tal la buena fortuna que después, a los 64, marcó Osimhen el segundo y quedó en el olvido esa salida en falso. Se perdió el tercero el nigeriano cuando Insigne le puso un pase impecable, uno de eso 'toma, hazlo', y se fue afuera y entonces apareció un nuevo error de Ospina, salida muy corta desde su arco y devolución complicada que le quedó a Soriano para el 2-1 parcial.



Así que el propio Insigne se aseguró después para el 3-1 definitivo, cuando de viveza aprovechó un error en la zaga y celebró en su casa.



Ahora Nápoles es sexto, a dos puntos de Atalanta. Todavía falta mucho trabajo para buscar posiciones europeas.