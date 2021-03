Atalanta lo tiene claro: Duván Zapata y Luis F. Muriel son intocables

La temporada en Europa está a punto de terminar y desde ya empiezan los rumores del próximo mercado de fichajes a hablar de posibles cambios entre los grandes equipos del Viejo Continente. Y entre los candidatos a reforzar otros planteles están los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, quienes llevan la batuta goleadora del Atalanta de Bérgamo.



Ambos atacantes del club italiano estarían en carpeta de otros equipos. De Zapata se dice que podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra; mientras que a Muriel lo vinculan con el Inter de Milán.



Sin embargo, el que tiene la última palabra sobre el futuro de Zapata y de Muriel es el Atalanta, pues tiene contrato vigente con ambos jugadores. Y en los planes del club italiano no están la venta de ninguno de los dos; de hecho, serían piezas fundamentales para lo que viene.



Así lo explica ‘Calciomercato’, que indica que para Antonio Percassi, dueño del club, los cafeteros son intocables. “Zapata y Muriel son intocables para el patrón Percassi, no hay Barcelona o Inter que valga. Incluso los de Bérgamo tienen un proyecto, de hecho, lo tienen desde hace 5 años, incluida la Champions League. Es poco probable que 25 millones sean suficientes para el colombiano (Duván) contratado hasta junio de 2023 con un salario de 1.8 millones de euros netos al año. Y Muriel no piensa en ser suplente de Lukaku”, dice el medio italiano.



De esa manera, parece que los colombianos no se moverían de su club y pasarían a ser líderes del fortalecimiento del Atalanta para las campañas futuras.