La Juventus ve una nueva solución: objetivo para olvidar a Luis Muriel

Todo parece indicar que la Juventus va a dejar quieto al Atalanta de Bérgamo que podrá continuar teniendo a Luis Fernando Muriel en sus filas. La Juve busca una solución para la salida del argentino Paulo Dybala y en el colombiano podían encontrar un jugador que puede cubrir dos zonas. Una, la delantera con Dusan Vlahovic, y la otra, un poco más retrasado para surtir al serbio con balones como media punta.

El mercado de fichajes no le estaba ayudando a la Juventus que perdía piezas importantes, y las seguirá perdiendo ahora con la posible salida de Adrien Rabiot al Manchester United. Parece que Ángel Di María no fue el único que llegó a reforzar los costados, también llega un dueño en la izquierda que será Filip Kostic que tiene todo acordado con los de Turín. Sus refuerzos han sido importantes, pero quieren sí o sí un media punta que también pueda hacer una función de delantero.



En su carpeta aparece Luis Fernando Muriel, pero es la alternativa más compleja para Massimiliano Allegri y los directivos de la Juve. Atalanta de Bérgamo pide 15 millones y la Juve ha intentado una cesión y se iban a lanzar económicamente y pasando a un jugador como canje. 9 millones más Moise Kean por el colombiano. Sin embargo, está cerca de llegar una nueva opción, y se trata de Memphis Depay con un futuro incierto en el FC Barcelona.



A Memphis Depay le han cerrado todas las puertas en el FC Barcelona y busca culminar su contrato con los catalanes para hacer todo lo más fácil para la Juventus que lo anhela y le puede salir mejor porque podría llegar gratis. De acuerdo con el diario AS, se manejó ya una reunión entre Xavi Hernández y directivos de la Juventus para negociar por Memphis.



Ante este deseo de contar con un media punta o un socio perfecto para Dusan Vlahovic después de la salida de Paulo Dybala y Álvaro Morata. Luis Fernando Muriel como se dijo antes no parece ser la vía más sencilla, por lo cual el mismo Memphis Depay está tratando de hacer lo posible para salir del Barcelona en una historia que no fue con los catalanes y rescindir su contrato. Esto dejaría todo muy sencillo para que la Juventus logre concretar el fichaje del neerlandés.