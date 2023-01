La sanción a la Juve ya causa estragos para Allegri: 'Será difícil'

El panorama para la Juventus de Turín en estos momentos ha cambiado bastante, y para mal. El 2023 no inició como ellos querían, y más por el Caso Plusvalías que le causó un tremendo bajón de 15 puntos en la Serie A, dejándolos en puestos de media tabla, más exactamente en la décima casilla. Las investigaciones de fraude financiero pegaron duro y se confirmó la sanción de la pérdida de unidades.



Eran nueve, pero terminaron siendo 15. Una situación que dejó a la Juventus de Turín incómoda en la posición 10 en la tabla de clasificación, cuando habían logrado escalar puestos y quedar terceros después del Napoli y el Milan. Sin embargo, ahora tendrán que remar contra la corriente por la pérdida de unidades. Pero, el objetivo para los dirigidos por Massimiliano Allegri sigue igual: la Champions.

Eliminados de esta edición en la fase de grupos y con la Europa League como la única alternativa en competencias europeas en donde enfrentarán al Nantes de Francia, se les hará más difícil conseguir el boleto a la próxima Uefa Champions League del 2023/24. Así las cosas, con la pérdida sensible de los 15 puntos, Massimiliano Allegri habló por primera ocasión acerca de la situación que se presentó el viernes 20 de enero, y confirmó que apelarán.



En primera medida en la rueda de prensa, Massimiliano Allegri referenció que espera recuperar piezas importantes para encarar la Serie A con la sanción. El próximo partido será contra el Atalanta, y Allegri confirmó, “nunca juegas a la ligera en la Juventus. Tenemos presión para poder ganar, debemos seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera y recuperar a todos los jugadores. La próxima semana volverán Pogba y Vlahovic, deberían estar con Monza, mañana tendremos a Cuadrado”.



Ya sobre la sanción de los 15 puntos, Massimiliano Allegri mencionó que nada ha cambiado y que buscarán apelar, "absolutamente nada, tenemos que hacer algunos puntos. Será difícil, el Atalanta lo está haciendo muy bien, habrá que afrontarlo de la mejor manera posible. Tendremos que dar un pequeño paso a la vez, luego tenemos la Europa League y la Copa de Italia”.



Pero, aunque mencionó que no ha cambiado nada, el director técnico tendrá que remar contra la corriente para recuperar unidades, "no es que tengamos que volver a empezar, estos hechos preocupan a la sociedad. Hay que pensar sólo en el campo, se apelará. Actualmente llevamos 22 puntos, intentemos hacer una vuelta a los 25 y luego escalar posiciones”.



Sumado a lo anterior, la Juventus, décima ahora en la clasificación quedó a 12 unidades de la Roma que está sellando clasificación a la Conference League, mismos 12 para clasificar a Europa League y la Champions. Es decir, tendrían que ganar cuatro partidos y que sus competidores no sumen. Acerca de los números para entrar en Liga de Campeones, "cuando anoche me pidieron 9 puntos, hice el cálculo para llegar a la Champions. Cuando los 15 puntos se hicieron oficiales, hice otro cálculo para el promedio de la Liga de Campeones. Necesitaremos una segunda vuelta extraordinaria”.