La increíble costumbre de Muriel en el fútbol italiano: a puro gol

Luis Fernando Muriel marcó un gol…la verdad fue un golazo, este sábado en el triunfo de Atalanta 1-2 contra Torino, en la primera jornada de la Serie A de Italia.



El atacante colombiano dejó claro que va en busca de su mejor campaña, que quiere superar sus estadísticas y que aspira a ganar el título con el club de Bérgamo.



El dato que sorprende de Muriel no es su potente remate, o su frecuencia goleadora. La costumbre que tiene ‘Luisfer’ es la de marcar siempre que arranca temporada en el fútbol italiano.



Lo hecho este sábado con Atalanta no es nuevo. Al contrario, le gusta arrancar con pie derecho y casi siempre ha anotado gol en el primer partido de cada campaña.



Con el equipo de Bérgamo, por ejemplo, acaba de iniciar su tercer año. En la temporada 2020/2021, se estrenó contra Torino (partido de 2ª fecha, que se jugó primero que el de la primera jornada), en el triunfo 2-4.



En su primera campaña (2019-2020) también se estrenó con gol; de hecho fue doblete al SPAL 2013 en el triunfo 2-3.



Pero la racha va más allá: en 2018/2019, debutó con Fiorentina en la Liga de Italia con doblete. Ojo, no era en la primera fecha, pues Luis Fernando llegó en enero de 2019 cedido del Sevilla, en donde había jugado el primer semestre de la temporada. Con el equipo viola también fue doblete en el 3-3 contra Sampdoria.



Años atrás estuvo justamente en Sampdoria: en la campaña 2016/2017, como es costumbre, Muriel anotó gol en la primera jornada y le dio el triunfo 0-1 sobre Empoli al equipo genovés. Y en 2015-2016 fue doblete sobre Carpi…triunfo 5-2 de la ‘Samp’.



En la temporada 2014/2015 pasó algo inusual, no marcó en su primer partido de temporada, jugaba con Udinese y no marcó en 11 partidos; en enero 2015 pasó a la Sampdoria, en la misma campaña, y marcó en la derrota 2-1 con Chievo.



En las temporadas 2013/2014 y 2012/2013, con Udinese, así como en su primer año en Italia, 2011-2012 con Lecce, no marcó gol en su primer partido.