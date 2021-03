¡Vete ya, covid-19! Partido de Serie A suspendido por ola de contagios

Después de varios meses de relativa tranquilidad, la Serie A volvió a sufrir los efectos de la pandemia en su calendario.



El Torino, bloqueado en Turín por tener nueve casos de contagio por coronavirus, no se presentó este martes al estadio Olímpico de Roma para el partido de la vigésima quinta jornada del campeonato local contra la Lazio, por lo que a priori será castigado con una derrota administrativa por 3-0 y un punto de penalización en la tabla.

El Torino no pudo viajar a Roma al estar bloqueado por orden de la Hacienda Sanitaria Local competente, que consideró demasiado arriesgado permitir viajar a un equipo en el que se han detectado en los últimos días varios casos de contagio, algunos de ellos con variante inglesa del coronavirus.



El club turinés, que solicitó y consiguió el pasado viernes el aplazamiento del duelo liguero contra el Sassuolo, volvió a pedir a la Liga de la Serie A cambiar de fecha al partido de este viernes, pero el Consejo extraordinario liguero se lo negó.



Así, Lazio se presentó al Olímpico junto al equipo arbitral y, a priori, ganará el partido por 3-0 por la ausencia del Torino. Además, el cuadro visitante recibirá un punto de penalización en la clasificación, según las reglas vigentes. Sin embargo, el club advirtió, a través de su presidente, Urbano Cairo, de que presentará un recurso para evitar las sanciones del Juez Deportivo y conseguir una nueva fecha para organizar la cita.



Se trata de una situación parecida a la que vivió el Nápoles en octubre, cuando no pudo viajar a Turín para enfrentarse a Juventus por unos casos de contagio en su plantilla. Al principio el Juez Deportivo le sancionó con un 0-3 administrativo y un punto de penalización, pero meses después el recurso napolitano fue aceptado y el encuentro se disputará en una nueva fecha, prevista en las próximas semanas, probablemente el 17 de marzo, pero todavía no oficial.