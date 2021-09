¡No te puedo creer! Lautaro prefiere a un colombiano que a Batistuta

Lautaro Martínez es campeón de Italia y campeón de América. Y solo tiene 24 años. Su historia con Inter de Milan lo convierte en uno de los delanteros más cotizados del planeta y nadie le quita la felicidad de haber estado ahí, con Lionel Messi, como protagonista del título que logró con Argentina.

Y a pesar de todo eso no se fija como ídolos ni a su capitán ni a estrellas como Gabriel Batistuta, nada menos. El faro que lo guía desde que vestía la camiseta de Racing es un colombiano.



"¿Si me parezco más a Batistuta o al Kun Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo", dijo el atacante en 2018. Y tres años después no ha cambiado para nada de opinión.



"Mi ídolo era Radamel Falcao García. De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina en River Plate", respondió el argentino en la Gazzetta dello Sport.



El jugador confesó que en la Copa América hasta lo persiguió como un fanático más y después de 20 minutos de charla se animó: "me lo encontré en la Copa América y le dije que cambiáramos camisetas".



Hoy Falcao busca, con espíritu amateur y a pesar de las lesiones, una oportunidad más en la Liga de España. Sin duda, un detalle más a la lista de razones para admirarlo.