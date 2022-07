El mega arquero que quiere Napoli para reemplazar a David Ospina

Napoli no esperaba que David Ospina se fuera y no siguiera atajando para la temporada 2022/2023. El arquero colombiano decidió no renovar contrato con el club italiano, y ahora se espera que defina su futuro, que podría estar en Arabia o Francia.



En el equipo napolitano no quieren quitarle jerarquía a la posición de arquero. Es por eso que estarían buscando a otro mega arquero, también mundialista y destacado como Ospina, para que cubra su portería en la próxima campaña.



Así, Napoli busca el préstamo del costarricense Keylor Navas, actualmente en el Paris Saint Germain y múltiple campeón de Europa con el Real Madrid. Según informó el diario ‘La Repubblica’, buscarán convencer al PSG para que lo ceda.



Navas, de 35 años, es la mejor opción para el Napoli, pues tiene experiencia y no está atajando en PSG, ya que el equipo francés le ha dado la confianza de titular al italiano Gianluigi Donnarumma.



Ese sería el bombazo del mercado de fichajes en la Serie A en materia de arqueros.