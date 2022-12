¿Juventus y un nuevo posible descenso a Serie B?: esto se sabe

Durante el mes de mayo, Juventus y otros clubes italianos fueron absueltos por el caso de las plusvalías ficticias ya que la Fiscalía no encontró una prueba clara sobre un acuerdo para falsificar el valor de un futbolista.



Sin embargo, tras analizar los actos de la fiscalía de Turín, los fiscales del Calcio aseguraron durante el jueves que tienen nuevos elementos que prueban el presunto fraude fiscal de varios clubes y que reabrirían este juicio deportivo.



Esto fue informado por el medio italiano el ‘Corriere dello Sport’ que menciona que el fiscal Giuseppe Chiné podría pedir puntos de castigo para esta temporada y hasta un eventual descenso tanto a Juventus como a otros clubes si se comprueba el fraude el cual fue decisivo para la inscripción del equipo al campeonato.

El medio romano también indica que el aplazamiento de los sueldos de la Vecchia Signora y los acuerdos con otros clubes para movimientos en el mercado para arreglar las cuentas y balances dejan implicados a Juventus y a ocho clubes más.



Según la información: Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli y Sampdoria y otros 52 directivos entre los cuales se encuentra la anterior junta directiva de Juventus conformada por Andrea Agnelli, Pavel Nedved y demás, estarían involucrados en este tema.



Por su parte, la Fiscalía de la Federcalcio, en la nueva investigación demostraría “la existencia de un sistema para la compra y venta de jugadores ejecutada no por razones técnicas, sino exclusivamente ligadas a la exigencia de conseguir, a través de maquinaciones, determinados resultados económicos y financieros”.



Con esto mencionado, Juventus con lo anteriormente mencionado, creaba plusvalías con importes establecidos y programados que no tenían nada que ver con una valoración concreta del bien y que determinaban valores no verídicos de balance”.



Estas plusvalías ficticias, llegarían al valor de 156.113 millones totales a lo que la Vecchia respondió en su momento que no había tales plusvalías y que había falta de pruebas para la impugnación propuesta.



Cabe señalar que en el caso de que Juventus descienda, sería la segunda vez que lo hace desde los escritorios ya que en el 2006 bajó a Serie B por el famoso escándalo del ‘Calciopoli’