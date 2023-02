Juventus, al ritmo de Cuadrado venció al Torino en clásico apretado

67 minutos para Juan Guillermo Cuadrado que regresó al esquema de Massimiliano Allegri que optó por el colombiano bien abierto por la derecha. En el regreso de Paul Pogba que también entró en dicho minuto del juego, Juventus se quedó con el clásico contra el Torino en un juego más que apretado que se resolvió por las cabezas de los defensores brasileños.



Presencia sudamericana en los goles con Juan Guillermo Cuadrado que había empatado a un tanto, luego Antonio Sanabria de Paraguay marcó antes de acabar la primera parte, y finalmente, la Juventus de Turín remontó el clásico de la ciudad turinesa gracias a las cabezas de defensores brasileños, Danilo y Bremer, que no defraudó con la inexorable ley del ex por lo alto y Adrien Rabiot.

La Juventus no pudo evitar en el primer minuto de juego un córner venenoso del Torino que ejecutó Aleksey Miranchuk con un envío al área. Singo peinó para habilitar a Yann Karamoh que controló y de media vuelta definió con una volea al segundo minuto para vencer a Wojciech Sczesny. Sin embargo, el cuadro local logró marcar el empate con Juan Guillermo Cuadrado que no anotaba desde enero de 2022 cortando más de 400 días sin anotar.



A los 16 minutos, Filip Kostic envió un centro que Adrien Rabiot no alcanzó a conectar al fondo y Juan Guillermo Cuadrado llegando de atrás sacó una volea con la derecha que se desvió en un zaguero y descolocó a Vanja Milinkovic-Savic. Infortunadamente para las aspiraciones de la Juventus, el empate no duró mucho con asedios del Torino que intentó con Yann Karamoh, Aleksey Miranchuk y Antonio Sanabria, este último que puso el segundo del Torino con un sutil toque después del pase de Ivan Ilic.



Cuando las ilusiones del Torino aumentaban por llevarse el partido en el primer tiempo, no duró mucho la alegría, pues en un córner de Ángel Di María medido a la cabeza de Danilo que cabeceó, pegó en el palo y Vanja Milinkovic-Savic logró sacarla, pero el balón ya estaba dentro de la línea de gol. Así culminó el primer tiempo con un empate a dos tantos.

Ya en el segundo tiempo, Juventus salió buscando romper el empate para irse por primera vez por delante en el marcador. Sobre los 48 minutos, Nicolo Fagioli se juntó con el delantero serbio, Dusan Vlahovic que de frente a su compatriota, Vanja Milinkovic-Savic, sacó un bombazo contra el travesaño. Nuevamente Vlahovic avisó a los 55 minutos con un córner impecable de Ángel Di María que cabeceó el serbio por arriba.



Sobre los 68 minutos, Massimiliano Allegri movió a su equipo con las salidas de Juan Guillermo Cuadrado, Enzo Barrenechea que debutaba y Ángel Di María. Por ellos entraron Mattia De Sciglio, Paul Pogba que volvía después de una larga lesión y finalmente, Federico Chiesa que rápidamente iba a ser determinante en el juego con un centro medido a la cabeza de Bremer que no falló en la inexorable ley del ex.



Como si fuera poco en la estelar participación de Bremer, enviaron un centro al área que el brasileño rozó para habilitar a Adrien Rabiot que, a falta de diez minutos empujó la pelota al fondo para poner el cuarto tanto en el marcador. Así finalizó el partido, la Juventus escala a la séptima casilla con 35 unidades a solo diez de puestos de Champions League.