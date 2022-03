Juventus gana con lo justo a Spezia: Cuadrado fue titular y cumplió

Juventus hizo lo que tocaba: derrotó 1-0 a Spezia. Sí, con lo justo, pero ganó. Otras veces no logró ni eso pero ahora se mantiene en zona de Champions League gracias a este triunfo, a pesar de ser tan discutido.

Era titular Cuadrado pero ahora como mediocampista por derecha, respondiendo en la marca y con una primera incursión clara a los 16, cuando desperdiciaba Locatelli.



El consuelo llegaría a los 20 gran salida justamente de Locatelli y aparición oportuna de Morata y gol del dueño de casa, que jugaba mejor.



Provedel le negaba el gol a Cuadrado cuando él mismo proponía la sociedad con Arthur que arruinó el portero en la peligrosa definición del colombiano, quien se animaría a un remate desde afuera que no le bajó a tiempo para ser gol y de ahí en más tuvo mucho trabajo defensivo contra un Spezia con confianza pero sin precisión.



Ese fue el detalle en todo el complemento: mucho control de la pelota de Spezia, sendos intentos de Gyazi, Bastioni, Daniele Verde en la más clara que le negó el arquero, y Manaj, en otra gran actuación.



Sobre el final intentó Cuadrado con un remate demasiado alto y una asistencia a Morata que no se aprovechó.

Juventus ganó aunque no gustó. Pero esa es otra discusión. Y Cuadrado cumplió, lo que tan cerca de las Eliminatorias es buena noticia para Colombia.