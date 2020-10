Nuevo giro en la novela Juventus vs Napoli: prima el sentido común

Napoli evitó, de momento, la derrota por un 3-0 "administrativo" por no viajar a Turín el pasado domingo y medirse con Juventus en la tercera jornada de la Serie A, al estar aún analizándose la cuestión, dpg según refleja el comunicado del Juez Deportivo del campeonato italiano publicado este martes.



La Serie A, que oficializa cada semana los resultados de la jornada futbolística, aseguró que el partido Juventus-Napoli está "sub iudice", por lo que serán necesarios ulteriores controles para averiguar las razones de la no disputa del encuentro y el resultado final.

El partido del Allianz Stadium de Turín, previsto para el último domingo no se disputó porque la Hacienda Sanitaria Local napolitana (ASL) ordenó a la plantilla del Napoli quedarse en aislamiento, tras registrarse tres casos de positivo por coronavirus, dos jugadores (Piotr Zielinski y Elijf Elmas) y un miembro del personal.



El conjunto napolitano pidió a la Serie A y a la Juventus el aplazamiento del encuentro al considerar que hubo "causas de fuerza mayor" que le impidieron desplazarse, pero recibió respuesta de que el protocolo sanitario "es claro" y no había razón para no viajar.



El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, envió este lunes al ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, una carta oficial en la que explica su posición. El club napolitano exige, además, que la Serie A establezca una nueva fecha para disputar el encuentro.



De momento, el último ciclo de análisis al que fue sometida la plantilla del Napoli no registró ningún caso positivo, excepto por los tres elementos ya conocidos, informó el club en una nota oficial. Recordemos que por lo anterior, David Ospina, arquero titular del plantel, no pudo viajar a Barranquilla para iniciar la Eliminatoria con Selección Colombia.