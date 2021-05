¡Papelón de Juventus! Milan golea en Turín y la Champions se aleja

Goleado, perdido, confundido. Así acabó Juventus en una debacle, un auténtico papelón en Turín, contra un Milan que se impuso justamente 0-3 y que dejó, si es que hacía falta, un pico más de duda sobre el técnico Andrea Pirlo.

Juventus quería, sabía que era toda suya la obligación, peor no podía. Pasaba un primer tiempo de muchas complicaciones defensivas, Ibrahimovic y Brahim Díaz amenazaban y era una premonición de lo que vendría... pero también es verdad que la de Chiellini, de cabeza en una pésima salida de Donnarumma, era la más clara, a los 30 minutos.



Juan Guillermo Cuadrado volvía a ser lateral derecho y la realidad es que sufría como condenado con las descolgadas de Teo Hernández y Calhanoglu. Con McKenni había un pasillo, una invitación a atacar.



Y entonces apareció el hombre del Real Madrid (sí, otro de los que no se acomodó a Zidane) y en una soberbia jugada, dejando atrás la marca imprecisa de Cuadrado, soltó un remate inatajable para el 0-1. Alegaban los hombres de Juventus una mano previa, pero el VAR y el juez no les daban la razón. Justo lo que necesitaban para ir al descanso.



Betancur avisaba en el arranque del complemento pero era un chispazo, nada sólido para cambiar la historia. De hecho, a los 58 minutos, cometía un penalti tonto Chiellini, que era revisado por el VAR y cobrado por Kessie: por enésima vez la carrerita burlona del cobrador acabó facilitando la tarea de un portero seguro como Szczezny, quien parecía enviar una luz de optimismo para sus compañeros con su atajada.



Lamentablemente no habría reacción local y en cambio el visitante bajaba la persiana con una joya, un fenomenal remate de media distancia clavado al ángulo de Rebic, quien recibió con libertado para castigar a un Szczezny que merecía una mejor defensa después de semejante esfuerzo.



La estocada final sería obra de un joven defensor, el chico Tomori, que estrenaba su marca goleadora nada menos que en Turín, contra Juventus: ¡tremenda elevación, soberbio cabezazo, golazo para el 0-3!



Algo quería Dybala sobre el final del juego y, para sorpresa de la estadística, en 90 minutos no tenía más que un 'rematito' Cristiano Ronaldo. Resumen de un Juventus que deambula, que sufre más de lo que juega y que ahora ve alejarse, ya no el título, que es de Inter de Milán, sino el cupo a la Champions League: con 69 puntos ocupa la quinta casilla, apenas para llegar a Europa League, y ahora Atalanta y su rival, Milan, lo superan por tres unidades.



¿Pirlo en la cuerda floja? Debe ser la más fuerte cuerda de la que se haya tenido noticia...