No hubo consuelo, Cuadrado: dolorosa derrota de Juventus contra Inter

Juan Guillermo Cuadrado voló de Barranquilla a Turín casi con prisa de ir a curarse en Juventus el dolor de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar. No pudo jugar contra Venezuela y se ahorró el último pesar. Pero no logró superar la pena en un clásico Juventus vs Inter en el que, en rigor, no hubo justicia.

Juventus lo hizo todo, el colombiano cumplió con ventaja, pero al final se impuso Inter por 0-1, gracias a un penalti que defendió con el alma hasta el pitazo final.



El inicio era el clásico de las patadas: la de Lautaro Martínez en el arranque, la de Rabiot, la de Chiellini, la de Locatelli... Hasta que Cuadrado se avivaba y sembraba al marcador en la raya para meter un pase atrás que infortunadamente no pudo aprovechar Morata. Por fin se hablaba de los arcos.



Vendrían las lágrimas de Locatelli, quien salía por lesión a los 32 minutos y le daba paso a Zakaria, momento emotivo que bajó la intensidad del juego y las infracciones en el campo.



Y en ese paréntesis, un fallo de Morata marcando en su área y un penalti de VAR sancionado a favor de Inter, que abrió otra polémica, pues Szczezny le atajó a Calhanoglu el cobro, vino una serie de rebotes, el juez vio una falta que no era y el cobro se repitió pero por invasión de área. En la lista de reclamos se ganó Cuadrado una tonta amarilla y después celebró el gol el mismo Calhanoglu, en medio de la ira profunda de un Allegri que hasta tiró el abrigo.



El complemento fue como se presentía, una herradura sobre el arco de Inter, con Cuadrado cansándose de meter centro a Morata, a Dybala, a cualquiera de blanco y negro que lograra apuntar ocn precisión al arco, mientras de afuera se animaban Dybala y un inspirado Vlahovic, con dos remates clarísimos a los 63 y los 73 minutos, que debieron terminar en gol.



Inter se refugió, Perisic y Dzeko intentaron salir del libreto con tímidas aproximaciones y sin vergüenza ninguna mandó Inzaghi todos sus ladrillos a la pared para defender la mínima ventaja.



Y así, ladeado como estaba el campo, se abrieron espacios para que Vidal (recién llegado) y Correa desperdiciaran el segundo del Inter, en manuales de contragolpe a los que le faltaron unas cuantas páginas. Se iría Cuadrado a los 82, extenuado y triste por haber sido uno de los mejores de la cancha pero no conseguir premio, un dolorcito que trae desde la eliminación de la Selección Colombia del Mundial y que no pudo curar en el Calcio.



El tiempo diría que Juventus iba a perder su invicto de 14 partidos en todas las competencias, que con 59 puntos perdía terreno frente a los 66 de Milan y Napoli en la tabla y que Inter, en cambio, se prende a la pelea con 63 unidades, en una Serie A que sigue muy abierta.