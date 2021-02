Reviva clasificación de Juventus a la final de Copa Italia vs Inter

El partido de vuelta entre Juventus e Inter de Milán, por la semifinal de la Copa Italia, se juega en Turín.

¡SE ACABÓ EL PARTIDO! Juventus es finalista de Copa Italia gracias a la ventaja de la ida 1-2. Cuadrado fue titular



Minuto 92. Lukaku por arriba, cabezazo pero al tiro de esquina se va



Minuto 92- ¡Furia de Cristiano! No lo ve Chiesa solo para definir y se gana el regaño



Minuto 89- Protestas de Inter, le niegan tiro de esquina, pedían amarilla para McKennie pero no le concedían nada



Minuto 85- ¡Se salva Juventus otra vez! Lukaku falla y un mar de piernas de Juventus saca la pelota como puede



Minuto 81- Se fue Cuadrado, llegó al partido Chiellini para defender el 0-0



Minuto 79- Hakimi pateaba pero se iba fuera de la red... y lo abrazaba Buffon, consicente que estaban encerrados los suyos en su arco...



Minuto 74- Pudo ser de Kulusevski pero le atravesó bien el cuerpo Bastoni



Minuto 72- Nuevo intento de Inter, superan a Cuadrado en la marca y se salva de nuevo Juventus



Minuto 69- ¡Lo tuvo Cristiano! Sensacional remate frontal, mejor reacción del arquero Handanovic



Minuto 52- De nuevo llegaba Inter, Darmian desperdiciaba al final. Misma película del inicio, con los de Conte a lo 'maldita sea' por el gol



Minuto 50- ¡Se salvó Juventus! Espectacular remate de Hakimi, pasa pegadito al travesaño



¡SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO!



¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Inter dominó la primera etapa pero no supo definir, Juventus reaccionó y asustó al final... se fue satisfecho pues la victoria de la ida le alcanza para ir a la final



Minuto 43- ¡Otra vez pudo ser, Cristiano! Al arco y nuevo oportuno bloqueo. Se conectaba el hombre clave y sufría Inter...



Minuto 41- Doble intento de Cristiano: remate por la izquierda, en la misma jugada pasa Cuadrado por el rebote y otra vez le queda al portugués, quien de zurda patea y el arquero bloquea



Minuto 39- Falta de Brozovic a Cuadrado, lindo tiro libre para Cristiano y respiro para Juventus tras asedio de su rival



Minuto 32- ¡Lo que se perdió Lukaku! No le entró bien a la pelota y se perdió el gol que tanto buscaba -y merecía- Inter



Minuto 30- Le tocaba a Buffon ceder un tiro de esquina en una muestra de lo confuso que era Juventus, arrinconado por su rival en la primera media hora



Minuto 28- Gran remate de Eriksen, el rebote lo mandó a la luna Lautaro Martínez



Minuto 25- Cobro de Eriksen, por arriba la mandó Lukaku



Minuto 22- Tiro libre de Inter de Milán que desaprovecha el equipo que parece más amenazante al ataque...



Minuto 12- Dura entrada a Cristiano, que se para rápido para seguir el juego...



Minuto 9- ¡Polémica! Dura protesta de Inter por supuesta falta en al área a Lautaron Martínez... que no existió: pateó al césped, nadie lo tocó.



Minuto 8- Aproximación de Cristiano Ronaldo, que llegaba incómodo y no hacía daño



Minuto 6- Dura falta a Cuadrado, pudo ser para amarilla



Minuto 4- Retrocede Cristiano Ronaldo para hacer contacto con la pelota, se cierra bien Inter, que no sale con la necesidad de estar abajo en el marcador



¡RUEDA LA PELOTA!



Todo está listo para el inicio del juego...



Juventus e Inter de Milán medirán fuerzas después del triunfo del equipo de Pirlo por 1-2 en el primer pulso.



Una de las novedades es la presencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pero no en la posición usual de lateral sino en la de atacante, por fuera en el módulo 4-4-2.



Así jugará Juventus:

Así jugará Inter: