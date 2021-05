Sin CR7 en cancha: Juventus se aseguró en Champions contra Bologna

Jornada de definición en la Serie A, Juventus luchaba por un cupo en Champions League, teniendo en cuenta que de esto podría definirse la continuidad de Andrea Pirlo en el banquillo. Triunfo contundente de la Juventus por 1 a 4, que hizo su tarea, pero necesitaba de resultados ajenos.



Pese a las dudas, con el empate entre Napoli y Hellas Verona, aseguraron el cupo en la máxima competición europea para la próxima temporada.



La imprecisión por parte de la Juventus fue una constante en el arranque, desde la fase ofensiva y defensiva, pero de a poco se asentaron en la cancha para imponer condiciones con velocidad por las bandas. El primer tanto del compromiso llegó en los pies de Federico Chiesa, que aprovechó la entrada por la banda de Kulusevski para rematar, el volante aprovechó el rebote para la tranquilidad de Pirlo.



La constante para la Juventus fue la banda, sin embargo, ante el cerco defensivo y relevos que empezaron a hacer por la banda en el cuadro local, fue necesario darle más rodaje al balón por parte de la vecchia.



Juventus entraría en zona de tranquilidad, Dybala ingresaba por la banda derecha, regateando a la zona defensiva del Bologna, picó la pelota, que iba con dirección de gol, pero Morata terminó empujando el balón. Los locales pedían fuera de lugar, el español se encontraba por detrás de la línea de gol.



El show de goles no pararía en el primer tiempo, al 44, Rabiot definía tras la salida de Skorupski, en una gran habilitación de Kulisevski, que se convertía en el más incisivo en el ataque de los de Turín.



Bologna no quería quedarse atrás para la segunda parte, de entrada, golpeó el arco de Juventus, pero el VAR anuló la acción que protagonizaba Rodrigo Palacios. Sin embargo, los de Pirlo se sacudieron rápidamente y Morata pondría con suspenso el cuarto, pese a esto, el español no lo celebró, pensando que sería anulado, finalmente el VAR lo convalidó.



Pese a la tranquilidad del cuarto tanto, el golpe bajo para la Juventus vendría desde el estadio Diego Armando Maradona. Napoli pasaría a ganarle al Hellas Verona, resultado que le quitaba el cupo a la Champions, dejándolos en Europa League.



No pasó mucho para que el Verona le diera una mano a la Juventus, igualó el encuentro contra Napoli, devolviéndole el cupo momentáneamente a la vecchia. Kulisevski intentó su gol, siendo fundamental en la construcción de los anteriores. Cuando se le dio, fue anulado por posición adelantada.

Orsolini marcó el descuento para los locales, que lo intentaron y Pinsoglio, que entró para la segunda parte, se mostró seguro para sacar varias pelotas sobre el final del juego.



Suspenso final, el encuentro finalizó antes que el juego en Napoles, finalmente, con el pitazo del juez, se ratificó el paso agónico de Juventus a la Champions League.