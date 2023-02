¡Que se cuide Cuadrado! Preparan sanción para la Juve de más puntos

Massimiliano Allegri había dicho que se iban a reponer después de la durísima sanción que le impusieron a la Juventus de Turín de 15 puntos por una investigación del Caso Plusvalías, en donde varios de los directivos estaban señalados por pagos ficticios a la hora de fichar jugadores y venderlos en los repetidos mercados de fichajes. Unas cifras con valores inexistentes que costaron las dimisiones de Pavel Nedved, entre otros hombres identificados con el club.



De estar peleando puestos de Europa, la sanción por parte del Tribunal Federal de Apelaciones de la Federación Italiana de Fútbol dejó a la Juventus en puestos incómodos en la mitad de la tabla y con 30 puntos distantes de la cima, y a 15 del Atalanta que está en la última casilla de Champions League.

Entre el mal trago que pasaron por la sanción, la Juventus con 15 puntos menos no se ha podido recuperar con sensibles derrotas ante el Napoli, un empate contra Atalanta y el Monza, como los últimos antecedentes negativos. Despertó con un triunfo que marcó el regreso de Juan Guillermo Cuadrado al equipo de Turín venciendo a la Lazio e instalándose en la semifinal de la Coppa Italia.



Sin embargo, no hay tranquilidad nunca en las filas de la Juventus de Turín después de que se anunciara que el Tribunal seguirá investigando otro tema que puede recaer en una sanción mucho más compleja de revertir. El Cremonese es el único equipo que no ha ganado en toda la Serie A en 20 jornadas disputadas con ocho unidades producto de ocho empates.

¿Por qué hablar del Cremonese si la Juventus está en puestos de mitad de tabla? Pues si las pruebas llegan a buen puerto, la sanción de 15 puntos podría ser de 35 en total. A falta de comprobación, y de acuerdo con Il Corriere dello Sport, "la Federación Italiana prepara una nueva sanción para el club", todo por el tema de incumplimiento en los salarios durante la pandemia. Se dice que uno de los actores que ya referenció este incumplimiento fue Matthijs De Ligt, quien abandonó el club para llegar al Bayern de Múnich.



Las investigaciones aparecen después de casi tres años desde que el club emitió un comunicado en donde reiteró que los mismos jugadores habían renunciado a sus cuatro meses de salario. 20 unidades están en juego a la espera de lo que pueda llegar a trascender con las investigaciones. Pero, otro de los exjugadores que también ha servido como prueba es Cristiano Ronaldo, quien señaló que la Juventus le debía 19,9 millones de euros. Si se oficializa la nueva penalización, se esperarán aún más dimisiones y a falta de 18 fechas para que culmine la Serie A, tendrían que remar contra la corriente para no volver a caer en segunda división.