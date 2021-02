Sonríen Matheus y Díaz: Pirlo confirmó baja importante de Juventus

El momento es sumamente complicado y las malas noticias en Juventus no paran de llegar.



El argentino Paulo Dybala, que está de baja por lesión desde el pasado 10 de enero, tendrá que esperar para volver a competir, pues sigue con dolor en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, informó este domingo el entrenador Andrea Pirlo.



"Dybala sigue sin estar disponible. Lamentablemente en vez de mejorar las cosas siguen igual. Sigue con su problema de rodilla y todavía hay que esperar algún día", dijo el DT en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este lunes contra el Crotone.

La "Joya" se lesionó en la rodilla izquierda en el partido del 10 de enero que su equipo ganó al Sassuolo y, pese a que inicialmente el Juventus confiaba en recuperarle en unos veinte días, sigue apartado de la competición.



El delantero argentino regresó el último miércoles a la lista de Andrea Pirlo para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que el Juventus perdió 1-2 contra el Oporto y se le vio calentar durante el descanso, pero no pudo saltar al campo.



Pirlo reconoció que Juventus está echando de menos los goles de Dybala y mostró el deseo de que el argentino pueda convertirse "en un nuevo fichaje del mercado invernal" para la segunda parte de temporada. Su campaña está siendo difícil, pues solo pudo disputar 16 partidos y marcó tres goles: dos en la Serie A y uno en la Liga de Campeones.



El conjunto juventino vive un momento muy complicado, pues se encuentra a once puntos del líder Inter de Milán en la Serie A, aunque con dos partidos menos, y está contra las cuerdas en Europa tras el 2-1 que sufrió en Do Dragao contra el Oporto.