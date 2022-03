Problemas de Cuadrado con Allegri en la Juventus ¿camerino roto?

Juventus no pasa los mejores días. La eliminación de Champions League, en los octavos de final, deja en déficit al equipo, que esperaba mejorar para esta, luego de los recientes fracasos. Villarreal los dejó con la espera para la próxima temporada, por lo que el trabajo que hagan en Serie A será fundamental.



Pese a estar en la cuarta casilla, el lugar no es fijo. Además, la tensión en el equipo se siente, tal como lo ha revelado en los últimos días el portal italiano La Gazzeta dello Sport, afirmando un cruce, que involucra al entrenador Massimilano Allegri, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y Paulo Dybala.



Así lo informaron desde la península itálica “Chispas tras pedido de Dybala y Cuadrado sobre los tiempos de entrenamiento. El indicador de una situación más tensa que nunca”.



El dialogo también fue revelado, donde los jugadores hacían el pedido especial, además, de darle pausa a ciertos futbolistas del plantel “Dybala y Cuadrado acudieron a Allegri para hacerle un pedido sobre los planes de hoy, víspera de Juventus vs Salernitana. Tema de discusión, el programa con el retiro previo al partido y en particular, los horarios del entrenamiento”.



Además, anotaron la reacción del estratega, con bastante disgusto “A Allegri no le gustó y el pedido generó en una pelea, con Max acusando a Dybala. El significado del discurso: ¿Solo tú, Paulo, me haces tal pedido?” agregaron.