¿El fin de una historia? Gigi Buffon no va más con la Juventus

Gianluigi Buffon ha sido uno de los referentes de la Juventus en los últimos 20 años, su entrega e influencia no se discute en cada una de las temporadas que ha defendido el arco de la vecchia signora. Solo una salida ha tenido del club, un año en París le bastó para retornar a su casa en Turín. No hay historia que dure para toda la vida, menos en el fútbol.



Los ánimos en la Juventus no son los mejores, fuera de los lugares de Champions, sin Serie A y con el rumbo totalmente perdido, incluso desde la dirigencia, se le suma el adiós de un ídolo de la institución.



Buffon terminaba contrato al final de la temporada, su deseo siempre fue quedarse hasta ganar la Champions, sin embargo, ese deseo no se podrá cumplir. El portero anunció en entrevista con Bein Sports que no continuará con la Juventus para la próxima temporada.



“Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus” fueron las únicas palabras que el italiano mencionó al respecto. Esto marcaría aún más el recambio generacional que está viviendo el club, luego de quedarse nuevamente en el camino en Champions, que era el principal objetivo.



Así estaría acabando una etapa con la Juventus, donde supo pasar los momentos gloriosos y los dolorosos, yéndose a segunda división en el 2006 cuando salió el escándalo del ‘calciopoli’, además de los multiples campeonatos en Italia, sin embargo, quedó la deuda de la ‘orejona’.



Buffon disputó un total de 683 partidos con la Juventus en todas las competiciones en las 19 temporadas que disputó, recordando que en 2018 estuvo un año fuera en el París Saint-Germain.