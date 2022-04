Juventus empató en el último suspiro con una ¡asistencia de chilena!

Sufrimiento total para Juan Guillermo Cuadrado en Italia.



Juventus rescató este sábado un punto clave para su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones gracias al tanto del serbio Dusan Vlahovic contra el Bologna (1-1), que jugó con dos menos los últimos minutos por dos expulsiones, en un partido marcado por la polémica en esta trigésima tercera jornada de la Serie A.



Arnautovic es el líder absoluto de la ofensiva boloñesa. Todo el peligro pasa por su botas, y hoy no fue diferente. El ariete metió en problemas e hizo temblar su presencia en Liga de Campeones a la 'Vecchia Signora' con su gol en el minuto 51. Sin embargo, el protagonista de su equipo fue el chileno Gary Medel, que dejó al equipo con nueve en un momento trascendental del partido.

El choque no tuvo un ritmo alto, pero el gol encajado encendió las alarmas de los locales, que respondieron con un testarazo del brasileño Danilo, hoy actuando de pivote en el centro del campo, que repelió en el palo. Intentó igualar el conjunto transalpino sin éxito. Los italianos De Sciglio y Pellegrini se prodigaron en ataque desde los laterales, pero hoy los centros no encontraron al serbio Dusan Vlahovic o al español Álvaro Morata.



Sí que encontraron al neerlandés De Light, pero el central remató al muñeco. Cuando el partido se encaminaba a la derrota juventina, llegó la polémica.



A falta de ocho minutos para el final, Vlahovic encontró a Morata al espacio, que evitó la entrada de Medel pero que justo cuando iba a definir fue derribado por el francés Adama Soumaoro. El árbitro no señaló nada, el balón quedó suelto y el colombiano Cuadrado, sin portero, estrelló su tiro en el larguero. Llamó el VAR al colegiado para revisar la jugada, en la que podría haber penalti.



Finalizada la revisión, el árbitro señaló falta fuera del área y expulsó a Soumaoro, decisión que enfadó a Medel y que el árbitro no consintió. Dos amarillas en menos de 15 segundos dejaron al Bologna a merced de la Juventus durante cinco minutos de tiempo reglamentario y ocho de añadido.



Sometieron entonces los visitantes, y encontraron recompensa. El Bologna no pudo frenar con 8 jugadores de campo a toda una 'Juve' volcada en ataque. Aparecían jugadores sin cubrir por todas partes.



En un córner al 90+5', Morata se inventó una chilena en una segunda jugada que salió desviada por poco pero que encontró a Vlahovic para rematar a placer. No hubo tiempo para más en un partido que se volvió loco.



Con este empate, Juventus sigue con un colchón de seis puntos sobre la Roma, a falta de su partido contra el Napoli, y guarda 'in extremis' la plaza de Liga de Campeones.



