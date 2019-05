Juventus despidió a Massimiliano Allegri con una derrota en la Serie A

En un encuentro en el que primaron la falta de ritmo y las pocas opciones de gol, Juventus cayó 1-0 con Sampdoria, que ubicado en el medio de la tabla de posiciones de la Serie A, no tenía mayor incentivo dentro del juego, así como sucedió con la Vecchia Signora, club que más allá de perder a su técnico, al ya saberse campeón no intentó imponer condiciones.



Los dirigidos, hasta este domingo, por Massimiliano Allegri, jugaron con la tranquilidad de un equipo que sumó otro scudetto a su palmarés pero que no tiene mayor necesidad, mientras que Sampdoria, noveno en la tabla de posiciones del torneo y sin posibilidades de pelear por puestos europeos, solo intentó despedirse de su público con una victoria, la cual consiguió en los últimos minutos.



La presencia de Juan Guillermo Cuadrado, titular y quien actuó durante los 90 minutos, pasó desapercibida, pues el partido se disputó más en cercanías del área del equipo visitante, que en el ataque de la Vecchia Signora, equipo que con las escazas llegadas de Moise Kean no alcanzó a desequilibrar el partido a su favor.



Partiendo de esto, los primeros 45 minutos fueron de lucha intensa en el medio del campo, mientras que el complemento fue todo para los locales, quienes apenas alcanzaron a anotar para abrir el marcador a falta de 6 minutos y sentenciaron las acciones con una hermosa ejecución de tiro libre de Caprari.



La derrota que marcó el adiós de Massimiliano Allegri pone fin a una mala temporada de Juventus, que solo pudo coronarse en la Serie A y cayó tanto en Copa Italia como en la Champions League, torneo en el que cayó a manos de Juventus.



Este fue el gol de Caprari para sentenciar el partido: