Juan Guillermo Cuadrado en acción: Juventus vs Roma, dónde ver y hora

La tercera jornada abrió con la derrota del Monza contra el Udinese. Posteriormente, uno de los choques más importantes de la fecha, una victoria de la Lazio 3-1 ante Inter que los adjudica como líderes. La Juventus, que es quinta en la Serie A con cuatro unidades tendrá la oportunidad de escalar a la cima del torneo. Por su parte, los romanos buscan el triunfo para superar a su acérrimo rival en la punta de la tabla.

Seguramente, en el esquema de Massimiliano Allegri, aparecerá el colombiano Juan Guillermo Cuadrado como inicialista, ya sea por la derecha o por la izquierda, lugar en donde ha mostrado buenas actuaciones. Los turineses vienen de empatar contra la Sampdoria y la Roma de vencer por la mínima diferencia a la Salernitana. Un vibrante partido que busca liderato en la Serie A.



Juventus de Turín vs AS Roma

​Hora: 11:30 A.M.

Estadio: Juventus Stadium

TV: Star + y ESPN