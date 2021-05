‘Conseguí los objetivos’: dardo de Pirlo tras su salida de Juventus

Acaba de irse y ya lanzó un par de dardos al aire.



Andrea Pirlo reconoció este viernes, tras ser despedido como técnico de Juventus, que esperaba que su etapa tuviera "un final distinto", pues, destacó, consiguió "igualmente los objetivos" que el club le había pedido.



"Se cerró mi primera temporada como entrenador. Fue un año intenso, complicado, pero en todo caso maravilloso. Cuando me llamó el Juventus nunca pensé en los riesgos que eso conllevaba, pese a que fueran evidentes. Triunfó el respeto por estos colores y la voluntad de competir a los más altos niveles con un proyecto que se me había presentado", escribió Pirlo en Instagram.



"Si volviera atrás, volvería a tomar la misma decisión, aun teniendo claros todos los obstáculos que vivió en un período tan complicado, en el que conseguí igualmente los objetivos que se me habían pedido", prosiguió.



Pirlo fue despedido tras ganar dos trofeos, la Copa Italia y la Supercopa italiana, acabar cuarto en la Serie A y ser eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Porto.



"Esta aventura, pese a un final que no esperaba, hizo aún más claro que qué futuro quiero. Espero que esté lleno de satisfacciones como las que viví en mi carrera de jugador", subrayó.



"Es el momento de afrontar nuevos retos. Quiero igualmente dar las gracias a la familia de Juventus y a todos quienes me apoyaron en esta temporada", concluyó el técnico italiano.