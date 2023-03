José Mourinho y una buena noticia: podrá dirigir ante Juventus

José Mourinho recibió en las últimas horas una buena noticia. Y es que el comité de apelaciones de la Federación Italiana de Fútbol confirmó que el portugués no será suspendido tras recibir su tercera expulsión en el campeonato y podrá dirigir ante a la Roma ante Juventus este domingo.



El entrenador fue expulsado durante el juego entre los Giallorossi y Cremonense el pasado martes, duelo en donde tuvo que salir al minuto 2 y que ganó la Roma por 2-1



Allí, Mourinho tuvo un cruce con el cuarto árbitro Marco Serra y fue enviado a la grada. Ante esto, el luso fue sancionado con dos partidos y una multa de 10.000 euros.

“Estoy emocionado, pero no loco. Por primera vez en mi carrera un árbitro me habla de manera injustificable. Tener la reacción que tuve es porque algo sucedió. Necesito saber ahora si puedo hacer algo desde el punto de vista disciplinario”, dijo Mourinho en su momento.



Cabe señalar que, de no haberse apelado la decisión, el técnico se habría perdido el duelo con la Juve y también el juego contra Sassuolo en la siguiente fecha.