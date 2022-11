La Roma de Mourinho con un gran traidor: una invitación especial

En la Serie A, ha habido mucha presión en los puestos del segundo para abajo. Y uno de esos clubes que está luchando por puestos altos es la Roma. El equipo de la capital está buscando la manera de seguir escalando casillas con José Mourinho. Sin duda alguna, el director técnico se ha caracterizado siempre por hablarle fuerte a todas las plantillas que ha tenido y en el cuadro romano no ha sido la excepción.

José Mourinho está sumamente cansado de la actitud de sus jugadores. Señala a un jugador que lo ha traicionado con sus actos dentro y fuera de la cancha, y es que, es innegable que cualquier jugador en el mundo quiere siempre ser de la partida de un juego de fútbol, es indudable eso. Sin embargo, hay muchos que reprueban las decisiones técnicas con gestos que no calan bien ni en la plantilla ni tampoco en los directivos ni en la dirección técnica.



Sin decir nombres ni conocer tampoco el jugador que José Mourinho señala como el traidor, todos los caminos conducen al neerlandés, Rick Karsdorp. Resulta y acontece que el ex Feyenoord respondió con un feo gesto cuando Mourinho lo sustituyó en el partido contra la Lazio a los 63 minutos, decidió simplemente irse al vestuario de manera apresurada.



Esta fue la invitación de José Mourinho para uno de los jugadores de su plantilla, “lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente”. Todos los caminos conducen que es Karsdorp, pues contra Sassuolo, el luso vio un partido muy pobre del neerlandés que ingresó a los 65 minutos, no recuperó ninguna pelota ni despejó balones, y Mourinho le recriminó esa manera de jugar.