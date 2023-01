¿Mourinho entregó el título de Serie A? ‘El campeonato es de Napoli’

Jose Mourinho: “Cuando estaba en Tottenham, quería fichar a Kim Min-jae. Hablamos por Facetime. Ofrecimos €5m, pero Fenerbahce quería 10. No era posible.



Hoy, ve a Kim, es un jugador top.”



Ahora, vale €35m y es de los mejores defensas en Italia.



The Special One sabe cosas. pic.twitter.com/UbO7XAiF9E