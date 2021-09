Volvió el viejo Mourinho: durísima crítica contra el árbitro y el VAR

Volvió el show y con ello las feroces críticas ante los medios de Jose Mourinho, ‘The Special One’...



El portugués, técnico de la Roma, arremetió este domingo contra el árbitro y el VAR, que en su opinión no estuvieron "a la altura", tras perder 2-3 el derbi de la capital italiana contra Lazio.

"El fútbol italiano ha mejorado mucho, a nivel de calidad de juego ofensivo y ganas de triunfar. El partido fue fantástico, pero lamentablemente el árbitro y el VAR no estuvieron a la altura del partido. Usted habla de la acción del segundo gol de la Lazio, en el que en vez de ir perdiendo 0-2 podíamos empatar 1-1. El árbitro falló en el campo y el VAR también falló", dijo al acabar el encuentro, en declaraciones publicadas por su club.



"Fallaron los dos y esto es demasiado. También la segunda amarilla a (el brasileño Lucas) Leiva fue importante porque jugar con once contra diez sería importante", agregó.



Roma cayó 2-3 al recibir goles del serbio Sergej Milinkovic-Savic, el español Pedro Rodríguez y el brasileño Felipe Anderson. Recortó distancias por medio del brasileño Roger Ibañez (1-2) y el francés Jordan Veretout (2-3), pero no pudo sumar puntos.



"Estoy con mis jugadores, pienso que la Roma fue el mejor equipo. Obviamente cuando recibes tres goles algo has fallado, pero hemos jugado, lo hemos intentado. Lo hemos dado todo", afirmó.