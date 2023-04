Inter le remontó a Lazio y complicó sus aspiraciones al título

Inter de Milán complicó este domingo las aspiraciones de título a Lazio luego de que los neroazzurros vencieran 3-1 a los romanistas en San Siro.



Los goles para el local fueron de Lautaro Martínez que hizo doblete y de Robin Gosens. El descuento fue de Felipe Anderson.



Los locales tendrían el primer golpe en el partido en el primer tiempo ya que Lazio se fue adelante en el juego gracias a Anderson que sacó un remate de derecha que se metió en el arco interista por el palo izquierdo.

En el segundo tiempo, Inter reaccionó en los últimos 13 minutos del juego. El primer gol lo pondría Lautaro Martínez con un derechazo dentro del área tras una asistencia de Romelu Lukaku.



Unos minutos después, Gosens pondría el segundo para el local con un remate de zurda a quemarropa que el arquero Ivan Provedel no pudo evitar.



Sobre el 90’, Lautaro sentenció el partido con un remate en donde el argentino se sacó al arquero y definió con el arco vacío para finiquitar las cosas en San Siro. C



Con el triunfo de Inter, Lazio deberá esperar por lo que hace Napoli para saber si sigue con chances de lograr el título o no. Por su parte, los de Milán suben al cuarto puesto de la tabla y se metieron a zona de Champions.